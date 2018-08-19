Ультрас «Лацио» отказались пускать женщин на первые 10 рядов фанатской трибуны

Ультрас «Лацио» решили не пускать женщин на первые ряды фанатской трибуны. Перед матчем первого тура итальянской Серии А фанаты «Лацио» раздавали всем листовки, в которых указывался данный запрет.

«Фанатская трибуна является для нас священным пространством. Неписаные правила должны соблюдаться. Первые 10 рядов трибуны всегда использовались нами как траншеи. Сюда мы не допускаем женщин, жен или подруг. Они могут размещаться на рядах выше 11-го.

Любой, кто выбирает стадион в качестве альтернативы романтической прогулке, может отправиться на другие сектора „Стадио Олимпико“», — говорится в заявлении.

Напомним, в первом туре Серии А «Лацио» уступил «Наполи» со счетом 1:2.

Фото: Global Look Press

Источник: Football Italia