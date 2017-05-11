Ули Хенесс: «Когда Рибери меняют после 70-й минуты, он звонит мне и говорит: «С меня достаточно, я ухожу»

Президент «Баварии» Ули Хенесс рассказал о «РБ Лейпциге» и возрасте своей команды. Немец поделился историей о несдержанном Франке Рибери.

«Я сказал их владельцу: «Уважаемый мистер Матешиц, если бы вы подписывали еще и игроков постарше, вы бы стали очень серьезным соперником для нас.

СМИ пишут об этом так, словно у нас дом престарелых. Каждый раз, когда Рибери меняют после 70-й минуты, он звонит мне вечером и говорит: «С меня достаточно, я ухожу!»

Да, наша команда немного старовата, но для меня нет старых или молодых команд, а есть только хорошие и плохие. Посмотрите на защиту «Ювентуса», там всем за 30 лет, а они, как я это вижу, в этом сезоне выиграют Лигу чемпионов.

Если Рибери и Роббен будут играть так, как они играли большую часть сезона, мне плевать, сколько им лет.

Для молодых игроков проблема заключается в том, что они не получаю шансов. Им нужно расти и выходить из тени других футболистов», — рассказал Хенесс.

«Бавария» досрочно оформила 27-е чемпионство Германии, но вылетела из Лиги чемпионов и Кубка Германии.

Фото: Global Look Press

Источник: Blick