Украинские футболисты пожизненно дисквалифицированы за игру в сборной ДНР

Скандальный эпизод случился в украинском футболе. Два футболиста дисквалифицированы федерацией футбола Украины.

Сегодня КДК ФФУ принял решение пожизненно отстранить украинских игроков Артема Евланова и Сергея Артюха. Связано это решение с выступлением полузащитника и нападающего за сборную ДНР. После игр за команду непризнанной республики Артюх и Евланов пробовали подписать контракты с клубами украинского чемпионата.

Оба футболиста долгое время выступали в командах из Украины. Евланов являлся игроком «Закарпатья», а Артюх выступал за «Сталь» и «Воркслу».

Фото: Global Look Press

Источник: Футбол 24