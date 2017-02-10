Украинские футболисты пожизненно дисквалифицированы за игру в сборной ДНР

Автор: Дмитрий Темников 0 Comments

Скандальный эпизод случился в украинском футболе. Два футболиста дисквалифицированы федерацией футбола Украины.

Сегодня КДК ФФУ принял решение пожизненно отстранить украинских игроков Артема Евланова и Сергея Артюха. Связано это решение с выступлением полузащитника и нападающего за сборную ДНР. После игр за команду непризнанной республики Артюх и Евланов пробовали подписать контракты с клубами украинского чемпионата.

Оба футболиста долгое время выступали в командах из Украины. Евланов являлся игроком «Закарпатья», а Артюх выступал за «Сталь» и «Воркслу».

Фото: Global Look Press

Источник: Футбол 24

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