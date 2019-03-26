Украина вырвала победу над Люксембургом, чемпион Европы снова сыграл вничью. Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости дня за 25 марта.

1. ЧЕ-2020. Квалификация. 25 марта

Результаты дня.

2. «Барселона» не предложит Ивану Ракитичу новый контракт

Хорват может быть продан грядущим летом.

3. Павел Погребняк посетит заседание комитета по этике РФС

Будет происходить рассмотрение его слов о темнокожих футболистах.

4. Агент Олег Шигаев: «В апреле Кокорин и Мамаев выйдут на свободу. Общество к этому готовят»

Сейчас спортсмены отбывают арест ввиду обвинений по статьям УК РФ «Побои» и «Хулиганство».

5. Сердар Азмун помог пострадавшим от наводнения в Иране

Он приехал в провинцию Голестан в рамках гуманитарной миссии и привез туда продукты и медикаменты.

Еженедельник «Футбол. Хоккей» Главное издание в России, посвященное футболу и хоккею