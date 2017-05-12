Украина может остаться без трансляций ЧМ-2018

Автор: Евгений Морозов 1 Comments

Национальная телерадиокомпания Украины может отказаться от трансляции матчей чемпионата мира-2018, который пройдет в России. Местные телевизионщики не хотят, чтобы сборная попала на турнир.

«В вопросе трансляции чемпионата мира-2018 в России я буду ориентироваться на страну. Если сборная туда пройдет, и страна решит, что может ехать в РФ и участвовать там, я как глава канала, даже рискуя отставкой, скажу: «Мы этого показывать не будем». Я спрашивал у футбольных крупных иерархов об этом, они кривятся и говорят: «Дай бог, Украина не попадет», – приводит слова главы Национальной телерадиокомпании Украины Зураба Аласании «Телекритика».

Сборная Украины после пяти матчей отборочного турнира ЧМ-2018 занимает третье место в своей группе. Чемпионат мира в России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи будут проходить в Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге.

Фото: Global Look Press
Источник: «Телекритика»

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Евгений Морозов

Автор еженедельника «Футбол»

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