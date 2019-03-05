УФСИН разрешит врачам «Зенита» посетить Александра Кокорина

Автор: Евгений Морозов 0

Ответственный секретарь ОНК Москвы Иван Мельников рассказал, что форвард «Зенита» Александр Кокорин может пройти обследование у клубных врачей. Им разрешат посетить игрока.

«Нас заверили в УФСИН, что готовы пойти навстречу в допуске врачей ФК «Зенит» к футболисту Александру Кокорину. Но точных сроков пока нет, надеемся, что это произойдет в ближайшее время.

Учитывая, что Кокорин – профессиональный футболист, крайне важно оказать ему медицинскую помощь. Даже просто при ходьбе он испытывает дискомфорт», – заявил Мельников.

Фото: Global Look Press
Источник:  «Р-Спорт»

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Евгений Морозов

Автор еженедельника «Футбол»

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