«Уфа» покупает игрока сборной Люксембурга, Усэйн Болт дебютирует в футболе, Роналдо в шаге от приобретения испанского клуба. Главные новости дня

Автор: Лидия Дидык 0

Роналдо

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 28 августа.

1. «Уфа» подпишет 21-летнего хавбека сборной Люксембурга.

Полузащитник выступает за «Прогресс».

2. Дортмундская «Боруссия» арендовала Пако Алькасера.

В контракте прописан пункт выкупа по окончании сезона. 

3. «Спортинг» отказался продать Вендела в ЦСКА за 8 млн евро.

Это уже вторая попытка клуба приобрести игрока за это лето. 

4. Усэйн Болт дебютирует в составе австралийского футбольного клуба.

Матч состоится 31-го августа. 

5. Роналдо планирует приобрести испанский футбольный клуб.

Экс-футболист планирует заплатить 30 млн евро. 

Фото: Global Look Press

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