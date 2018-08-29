«Уфа» покупает игрока сборной Люксембурга, Усэйн Болт дебютирует в футболе, Роналдо в шаге от приобретения испанского клуба. Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 28 августа.

1. «Уфа» подпишет 21-летнего хавбека сборной Люксембурга.

Полузащитник выступает за «Прогресс».

2. Дортмундская «Боруссия» арендовала Пако Алькасера.

В контракте прописан пункт выкупа по окончании сезона.

3. «Спортинг» отказался продать Вендела в ЦСКА за 8 млн евро.

Это уже вторая попытка клуба приобрести игрока за это лето.

4. Усэйн Болт дебютирует в составе австралийского футбольного клуба.

Матч состоится 31-го августа.

5. Роналдо планирует приобрести испанский футбольный клуб.

Экс-футболист планирует заплатить 30 млн евро.

Фото: Global Look Press