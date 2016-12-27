«Уфа» объявит о назначении главного тренера 30 декабря

Автор: Антон Муша 0 Comments

Сергей Семак

Об этом заявил генеральный директор уфимского клуба Шамиль Газизов. Ранее сообщалось, что главным претендентом на роль наставника команды является Сергей Семак.

На данный момент Сергей Семак занимает должность в тренерском штабе «Зенита».

«Сергей Семак может возглавить «Уфу»? Мы объявим главного тренера 30 декабря. Давайте дождёмся этой даты, и тогда все услышат имя нового главного тренера команды», – прокомментировал слухи о возможном назначении Семака Шамиль Газизов.

Пост главного тренера «Уфы» остается вакантным с начала декабря, после того как Виктор Гончаренко занял место Леонида Слуцкого в ЦСКА. Гончаренко работал в «Уфе» с июня уходящего года.

После 17-ти туров уфимцы с 25-ю очками в активе занимают 8-е место в таблице РФПЛ.

Фото: Global Look Press
Источник: «Чемпионат»

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Антон Муша

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