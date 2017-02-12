«Уфа» не смогла договориться со «Спартаком» о переходе Александра Пуцко

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов сообщил, что клуб не смог договориться со «Спартаком» о переходе защитника Александра Пуцко. Ранее футболист находился в «Уфе» на просмотре.

В воскресенье 23-летний центральный защитник попал в заявку «Спартака-2» на матч Кубка ФНЛ с «Краснодаром-2».

«Мы не смогли договориться со «Спартаком». Больше по финансовым причинам», — сообщил генеральный директор «Уфы».

Пуцко находится в структуре «Спартака» с 2007 года, за основную команду дебютировал в 2013 году, с тех пор провел за нее четыре игры. В основном защитник выступает за «Спартак-2», за который провел 94 матча и забил 5 голов. Пуцко играл за юношеские сборные России четырех возрастов.

Ранее зимой на просмотре в «Уфе» был еще один спартаковец — вратарь Михаил Филиппов. Голкипер вернулся в расположение «Спартака», однако, как заявил Газизов, уфимцы намерены выйти на красно-белых с предложением по переходу игрока ближе к лету.

Фото: официальный сайт «Спартака»

Источник: ТАСС