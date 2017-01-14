«Уфа» будет разбираться в ситуации с увольнением сотрудника аэропорта

На днях был уволен инспектор службы авиационной безопасности аэропорта Уфы Виталий Двоеглазов из-за фотографии с Сергеем Семаком. Генеральный директор футбольного клуба «Уфа» прокомментировал данную информацию.

«Мы разберемся в этой ситуации. А то ведь получается, что известна позиция лишь одной стороны.

Самого Виталия я хорошо знаю. Он хороший парень, пишет о футболе, фотографирует, ездит на выезды с нашей командой.

Дам поручение своим помощникам разобраться, что же произошло. Думаю, через пару дней буду лучше владеть информацией», – сказал Газизов.

Напомним, что Сергей Семак возглавил «Уфу» 30 декабря 2016 года. «Уфимцы» идут на 8-ой строчке с 25-ю очками после 17 туров.

Фото: официальная страница Виталия Двоеглазова во «ВКонтакте»

Источник: Р-Спорт