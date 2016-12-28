Уэсли Снайдер: «С Ван Гаалом возникали проблемы на личном уровне»

Полузащитник турецкого «Галатасарая» и сборной Нидерландов Уэсли Снейдер рассказал, что считает Луи Ван Гаала лучшим специалистом из тех, с кем он когда-либо работал. Также Снейдер признает, что у Ван Галла и его игроков всегда были проблемы с взаимопониманием.

«Я всегда утверждал, что Ван Гаал — лучший тренер в моей карьере. Он отлично подкован тактически. Но когда ты смотришь на то, как он общается со своими игроками, то понимаешь, что этот аспект нужно улучшать», — заявил Снейдер.

Напомним, что 32-летний полузащитник работал вместе с Луи Ван Галлом в сборной Нидерландов в период с 2012 по 2014 года.

Фото: Global Look Press

Источник: Goal