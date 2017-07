Уэйн Руни забил красивый гол с дальней дистанции в первом матче за «Эвертон»

Нападающий Уэйн Руни, вернувшийся этим летом из «Манчестер Юнайтед» в «Эвертон», отметился забитым голом за мерсисайдскую команду. Гол был забит в товарищеском матче.

31-летний англичанин в товарищеском матче против кенийского «Гор Махиа» поразил ворота соперника ударом с дальней дистанции.

💥 | @WayneRooney returns with a stunning goal just 34 minutes into his second #EFC debut! 👌 #EvertonInTZ pic.twitter.com/59OQP4ioz4

— Everton (@Everton) 13 июля 2017 г.