Уэйн Руни рассказал, что хочет остаться в «МЮ» в следующем сезоне

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни рассказал о своих планах на будущее. Англичанин хочет продолжить выступать за манкунианцев в следующем сезоне.

«Я играю за «Манчестер Юнайтед» уже 13 лет. Конечно же, я хочу остаться. В этом сезоне я играю не так много, но я хочу помогать клубу», — цитирует Руни источник.

Ранее сообщалось, что в переходе Руни заинтересованы «Эвертон», «Вест Хэм Юнайтед» и несколько клубов из Китая.

Руни перешел в «Манчестер Юнайтед» в 2004 году из «Эвертона». Действующий контракт футболиста с манкунианцами рассчитан до лета 2019 года.

Фото: Global Look Press

Источник: Sky Sports