Уэйн Руни рассказал, что хочет остаться в «МЮ» в следующем сезоне

Автор: Лидия Дидык 0 Comments

Уэйн Руни

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни рассказал о своих планах на будущее. Англичанин хочет продолжить выступать за манкунианцев в следующем сезоне.

«Я играю за «Манчестер Юнайтед» уже 13 лет. Конечно же, я хочу остаться. В этом сезоне я играю не так много, но я хочу помогать клубу», — цитирует Руни источник.

Ранее сообщалось, что в переходе Руни заинтересованы «Эвертон», «Вест Хэм Юнайтед» и несколько клубов из Китая.

Руни перешел в «Манчестер Юнайтед» в 2004 году из «Эвертона». Действующий контракт футболиста с манкунианцами рассчитан до лета 2019 года.

Фото: Global Look Press
Источник: Sky Sports

Поделиться:

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

Жозе Моуриньо

Жозе Моуриньо: «Без Златана Ибрагимовича и Маркоса Рохо у «Манчестер Юнайтед» серьезные проблемы»

Челси

Антони Марсьяль попал в сексуальный скандал, «Кристал Пэлас» снова выиграл на «Энфилде», Антонио Конте вошел в историю. Обзор 34-го тура АПЛ

Неймар

«Манчестер Юнайтед» готов заплатить отступные в 200 миллионов евро за Неймара

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 