Уэйн Руни признан виновным в вождении в нетрезвом виде

Нападающий «Эвертона» Уэйн Руни посетил суд в пригороде Манчестера по делу о вождении в нетрезвом виде. 31-летний англичанин был признан виновным и сам признал свою вину.
Его лишили прав на 2 года. В качестве наказания ему полагается 100 часов общественных работ.
Руни 1 сентября был остановлен за рулем машины, в которой он ехал с вечеринки. Машина предположительно принадлежит женщине, с которой он встречался в баре.
Беременная жена и трое детей футболиста в этот момент были в отпуске.
Фото: Global Look Press
Источник: The Telegraph