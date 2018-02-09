Уэйн Руни признался, что хотел бы начать тренерскую карьеру в «Эвертоне»

Автор: Евгений Морозов 0

Уэйн Руни

Нападающий «Эвертона» Уэйн Руни сообщил, что хочет стать тренером по окончании игровой карьеры. Он выразил желание начать работу в новой должности именно в нынешнем клубе. 

«Хотел бы остаться в «Эвертоне» после завершения карьеры и попробовать себя в роли тренера или однажды, надеюсь, главного тренера. Это то, чем мне хочется заниматься. Однако, если такой возможности здесь не представится, буду искать другие варианты. Я определен по поводу тренерской деятельности в будущем.

Со следующего сезона хочу провести несколько тренировочных занятий в команде «Эвертон» U14. Это может быть мне полезно по окончании карьеры. Очевидно, что в ближайшие годы моей главной задачей останется роль футболиста. А затем, надеюсь, стану работать в роли тренера. Буду общаться с клубом по этому поводу, когда придет время», —  говорит Руни.

Фото: Global Look Press
Источник: The Telegraph

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Евгений Морозов

Автор еженедельника «Футбол»

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