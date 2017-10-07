Уэйн Руни приступил к общественным работам в доме престарелых

Автор: Лидия Дидык 0

Руни

Форвард «Эвертона» Уэйн Руни приступил к выполнению назначенных ему судом общественных работ. Причиной стало вождение в нетрезвом виде.

31-летний англичанин был признан виновным в вождении в нетрезвом виде и сам признал свою вину. Его лишили прав на 2 года. В качестве наказания ему назначили 100 часов общественных работ.

Сообщается, что Руни красил скамейки в саду дома престарелых, который находится недалеко от его особняка стоимостью в 6 миллионов фунтов.

Напомним, что 1 сентября футболист был остановлен за рулем машины, в которой он ехал с вечеринки. Машина предположительно принадлежит женщине, с которой он встречался в баре. Беременная жена и трое детей Руни в этот момент были в отпуске.

Фото: Global Look Press
Источник: Daily Mail

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