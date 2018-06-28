Уэйн Руни официально перешел в «Ди Си Юнайтед»

Форвард Уэйн Руни официально покинул «Эвертон» и стал игроком «Ди Си Юнайтед». Новый клуб англичанина выступает в МЛС.
Вашингтонский клуб объявил о переходе 32-летнего нападающего, опубликовав специальный видеоролик.
Футболист получил в «Ди Си Юнайтед» 9-й игровой номер.
#NoWayneNoGain pic.twitter.com/HfbLmCsBOq
— D.C. United (@dcunited) June 28, 2018
Ранее Руни на протяжении всей своей карьеры выступал за английские клубы. Он провел 16 сезонов в премьер-лиге, играя за «Эвертон» и «Манчестер Юнайтед».
Фото: Global Look Press Сергей Дроняев
Источник: твиттер «Ди Си Юнайтед»