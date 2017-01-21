Уэйн Руни обошел Бобби Чарльтона и стал лучшим бомбардиром за всю историю «Манчестер Юнайтед

Напомним, Руни выступает за «Манчестер Юнайтед» с 2004 года. В нынешнем сезоне нападающий провел за «МЮ» в АПЛ 15 матчей, в которых забил один гол и сделал пять результативных передач.

Фото: Global Look Press

Источник: еженедельник «Футбол»