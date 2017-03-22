Уэйн Руни может вернуться в «Эвертон» абсолютно бесплатно

Автор: Владимир Шевелев 0 Comments

Уэйн Руни

Нападающий сборной Англии Уэйн Руни летом может покинуть «МЮ». Он нацелен вернуться в «Эвертон» — клуб своего детства.

Мерсисайдский клуб является главным фаворитом в борьбе за игрока сборной Англии. «МЮ» может даже расторгнуть контракт с Руни по обоюдному согласию сторон, чтобы «Эвертону» не пришлось платить за него отступные. Зарплата Руни в мерсисайдском клубе составит 150 тысяч фунтов в неделю.

В нынешнем сезоне Уэйн Руни провел 30 матчей за «Манчестер Юнайтед» во всех турнирах. В них он забил пять мячей.

Фото: Global Look Press

Источник: The Independent

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Владимир Шевелев

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