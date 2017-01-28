Уэйн Руни может стать тренером по окончании карьеры игрока

Автор: Лидия Дидык 0 Comments

Руни

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни рассказал, чем хочет заняться по окончании карьеры игрока. Англичанин намерен попробовать себя в качестве тренера.

«С возрастом мысли о будущем начинают посещать тебя все чаще. Я хотел бы тренировать, после того, как повешу бутсы на гвоздь. Я в футболе всю жизнь, и как только настанет завершать карьеру, я начну думать, как продолжить оставаться в игре. Надеюсь, мне предоставится шанс стать тренером», – подчеркнул Руни.

В текущем сезоне 31-летний футболист отметился пятью голами и 10-ю результативными передачами в 27-ми поединках.

Фото: Global Look Press

Источник: Daily Mail

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Лидия Дидык
Лидия Дидык
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