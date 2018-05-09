Уэйн Руни может продолжить карьеру в MLS

Английский нападающий «Эвертона» Уэйн Руни, известный также по выступлениям за «Манчестер Юнайтед», может продолжить карьеру за океаном. И пополнить ряды американского клуба «Ди-Си Юнайтед».

Представители игрока на протяжении последних недель ведут переговоры с «Ди-Си Юнайтед». Вероятность перехода Руни в клуб из Вашингтона оценивается в 50%. Американский клуб пытался приобрести нападающего еще в прошлом году, но Руни решил остаться в «Эвертоне». На данный момент «Ди-Си Юнайтед» занимает последнее место в турнирной таблице.

Руни является лучшим бомбардиром в истории сборной Англии с 53 голами в 119 матчах. Также он занимает второе место в списке лучших бомбардиров Премьер-лиги, забив 208 голов, на первом месте находится Алан Ширер (260).

Фото: Global Look Press

Источник: Washington Post