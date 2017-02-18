Уэйн Руни может перейти в китайский клуб до конца февраля

Нападающий «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Уэйн Руни может продолжить карьеру в Китае. Руководство «Манчестер Юнайтед» может принять предложение о трансфере нападающего от китайского клуба до конца текущего месяца.
Сообщается, что в случае осуществления сделки Руни подпишет контракт с зарплатой 32 миллиона фунтов стерлингов в год.
Фото: Global Look Press
Действующее соглашение игрока с «МЮ» рассчитано до лета 2018 года.
На сегодняшний день Руни является безоговорочным лидером по зарплате в АПЛ — 300 тысяч фунтов в неделю.
Сообщается, что в случае осуществления сделки Руни подпишет контракт с зарплатой 32 миллиона фунтов стерлингов в год. Действующее соглашение игрока с «МЮ» рассчитано до лета 2018 года.
Фото: Global Look Press
Источник: The Telegraph