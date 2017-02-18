Уэйн Руни может перейти в китайский клуб до конца февраля

Автор: Евгений Морозов 0 Comments

Уэйн Руни

Нападающий «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Уэйн Руни может продолжить карьеру в Китае. Руководство «Манчестер Юнайтед» может принять предложение о трансфере нападающего от китайского клуба до конца текущего месяца.

 Сообщается, что в случае осуществления сделки Руни подпишет контракт с зарплатой 32 миллиона фунтов стерлингов в год.

Действующее соглашение игрока с «МЮ» рассчитано до лета 2018 года.

На сегодняшний день Руни является безоговорочным лидером по зарплате в АПЛ  — 300 тысяч фунтов в неделю.

Сообщается, что в случае осуществления сделки Руни подпишет контракт с зарплатой 32 миллиона фунтов стерлингов в год. Действующее соглашение игрока с «МЮ» рассчитано до лета 2018 года.

Фото: Global Look Press
Источник: The Telegraph

 

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Евгений Морозов
Евгений Морозов

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