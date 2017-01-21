Уэйн Руни: «Когда переходил в «МЮ», не думал, что стану лучшим бомбардиром в истории клуба»

Автор: Евгений Морозов 0 Comments

Руни

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни поделился впечатлениями после игры против «Сток Сити» (1:1), став лучшим бомбардиром в истории клуба. По его словам, он не мог ожидать такого.

«Чертовски важное событие. Для меня это большая честь, я очень горжусь.

Я не могу оценить это достижение в полной мере из-за результата, но в целом – это огромная честь.

Когда я переходил в «МЮ», не думал, что добьюсь подобного. Как я уже сказал, я очень горжусь, надеюсь, многое еще впереди.

Футболисты, выступавшие за этот клуб, были игроками топ-уровня. Я горжусь, что играю за эту команду. Стать ее лучшим бомбардиром – большая честь.

Это очко может сыграть ключевую роль в концовке сезона. Приятно, что мы не проиграли.

Впереди еще долгий путь, произойти может все, что угодно. Мы должны продолжать набирать очки», – сказал Руни.

Фото: Global Look Press
Источник: Источник — BBC

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Евгений Морозов
Евгений Морозов

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