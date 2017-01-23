Уэйн Руни: «Думаю, у меня еще есть в запасе года два»

Уэйн Руни пока не собирается никуда уходить. Об этом сообщил сам нападающий сборной Англии.

«Я был в клубе в течение длительного времени. Конечно, в футболе все часто меняется, я счастлив в «Манчестер Юнайтед». Хочу больше играть. Думаю, у меня еще есть в запасе года два. А дальше посмотрим на ситуацию», – сказал Руни.

Ранее сообщалось, что футболисту в Китае готовы платить 60 миллионов фунтов в год.

Напомним, что на днях Руни стал лучшим бомбардиров в истории «красных дьяволов». 250-й мяч забил Уэйн в ворота «Сток Сити». Уэйн обошел Бобби Чарльтона, у которого было забито 249 голов.

В нынешнем сезоне форвард английской сборной отметился двумя голами и отдал пять голевых пасов.

Фото: Global Look Press

Источник: Tribalfootball