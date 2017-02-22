Уэйн Руни дал согласие на переход в китайский клуб

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни до конца февраля перейдет в один из клубов китайской Суперлиги. Об этом сообщают британские СМИ.

Сообщается, что сам футболист уже решился на переход, а руководство «Манчестер Юнайтед» дало разрешение агенту форварда Полу Стретфорду разрешение на подготовку к трансферу. Отмечается, что Руни не покинул бы клуб до того, как побьет рекорд Бобби Чарльтона по количеству голов за «МЮ».

По имеющейся информации, зарплата Уэйна в Китае может составить 1 миллион фунтов в неделю. Таким образом, он может стать самым высокооплачиваемым игроком в мире. На данный момент эту позицию занимает Карлос Тевес, который зарабатывает в «Шанхай Шеньхуа» 615 000 фунтов в неделю.

В текущем сезоне чемпионата Англии Руни провел 17 матчей, отметившись 2 голами и 5 результативными передачами. Всего в составе «МЮ» Уэйн Руни принял участие в549 встречах, в которых отметился 250 голами.

Фото: Global Look Press

Источник: Mirror