Уэйн Руни будет оштрафован «Эвертоном» на 325 тысяч фунтов

Автор: Дмитрий Темников 0

Руни

Футболист английского «Эвертона» Уэйн Руни был пойман на вождении в состоянии алкогольного опьянения. Тренерский штаб «ирисок» собирается применить к нападающему санкции.

Главный тренер ливерпульцев Рональд Куман готов оштрафовать Руни на сумму его двухнедельной зарплаты — около 325 тысяч фунтов.

Помимо этого, Уэйн может быть не включен в заявку на матч четвертого тура АПЛ против «Тоттенхэма». Напомним, англичанин был задержан полицией Великобритании 31 августа.

Фото: Global Look Press
Источник: The Mirror

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