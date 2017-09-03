Уэйн Руни будет оштрафован «Эвертоном» на 325 тысяч фунтов

Футболист английского «Эвертона» Уэйн Руни был пойман на вождении в состоянии алкогольного опьянения. Тренерский штаб «ирисок» собирается применить к нападающему санкции.

Главный тренер ливерпульцев Рональд Куман готов оштрафовать Руни на сумму его двухнедельной зарплаты — около 325 тысяч фунтов.

Помимо этого, Уэйн может быть не включен в заявку на матч четвертого тура АПЛ против «Тоттенхэма». Напомним, англичанин был задержан полицией Великобритании 31 августа.

Фото: Global Look Press

Источник: The Mirror