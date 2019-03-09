УЕФА начал продавать билеты на финал женской Лиги чемпионов

УЕФА пустил в продажу билеты на финал женской Лиги чемпионов. Матч пройдет 18 мая в Будапеште на «Групама-Арене», которая вмещает 22 600 зрителей.

Самый дорогой билет на домашний стадион венгерского «Ференцвароша» будет стоить чуть более 3 евро. На центральные трибуны взрослые смогут попасть за 3,13 евро, дети до 16 лет – за 2,2, люди с ограничениями – бесплатно. За ворота взрослые смогут купить билеты по 2,2 евро, дети до 16 лет – за 1,55.

Для сравнения, самый дорогой билет на финал мужской Лиги чемпионов-2017/18 в Киеве между «Реалом» и «Ливерпулем» (3:1) стоил 450 евро, самый дешевый – 70. Самый дешевый билет на финал Лиги Европы-2018/19 в Баку стоит 30 евро, что на треть меньше суммы за билет той же категории во время финала в Лионе.

Фото: Global Look Press

Источник: официальный сайт УЕФА