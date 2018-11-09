УЕФА завел дело против, ЦСКА, «Спартак» и «Краснодар» вырвали победы, а «Зенит» отстоял ничью в ЛЕ. Главные новости дня

Автор: Еженедельник «Футбол. Хоккей» 0

Лига Европы. 4 тур. «Спартак» — «Глазго Рейнджерс» — 4:3. Москва. «Открытие Арена». 8 ноября 2018 г.

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 8 ноября.

1. «Спартак» чудом обыграл «Рейнджерс», Краснодар» одержал волевую победу над «Стандардом», «Бордо» и «Зенит» сыграли вничью

Эти и другие результаты 4-го тура Лиги Европы УЕФА.

2. УЕФА завел дело против ЦСКА

Фанаты «красно-синих» обвиняются в использовании пиротехники, бросании предметов на поле и блокировании лестничных проходов.

3. Следствие по Кокорину и Мамаеву продлено до 8 февраля

Ранее сообщалось, что футболисты будут находиться в СИЗО до 8 декабря 2018 года.

4. Джанни Инфантино ответил на обвинения в прикрытии финансовых махинаций

Портал «Football Leaks» на днях опубликовал компрометирующие материалы.

5. Килиан Мбаппе попал в «Книгу рекордов Гиннеса»

В этом сезоне француз в 8 матчах  забил 11 мячей и отдал 6 голевых передач.

Фото: Сергей Дроняев

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