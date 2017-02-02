УЕФА выплатил 150 миллионов клубам, чьи игроки выступали на ЧЕ-2016

Клубы, чьи игроки поехали на ЧЕ-2016, получили определенную сумму денег. Об этом сообщила пресс-служба УЕФА.

50 миллионов евро было выплачено клубам за отборочный этап, а за финальную стадию 100 миллионов евро.

Больше всего получили клубы АПЛ и чемпионшипа – 38,3 миллиона. Клубам из Германии заплатили 18,48 миллиона, итальянским – 15,82, испанским – 10,45, французским – 7,2.

Команды из РФПЛ и ФНЛ получили от УЕФА 6,97 миллиона евро. Украинским клубам выплатили 3,72 миллиона.

УЕФА планирует заплатить клубам 200 миллионов евро за выступление футболистов на Евро-2020.

Фото: Global Look Press

Источник: официальный сайт УЕФА