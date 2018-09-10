УЕФА ведет переговоры о проведении финала Лиги чемпионов в Нью-Йорке

Автор: Владимир Шевелев 0

УЕФА

Хауме Роурес, основатель группы мультимедийных коммуникаций в Испании Mediapro, сообщил, что УЕФА ведет переговоры о финале Лиги чемпионов в Нью-Йорке.

По словам Роуреса, организация разделяет философию руководителей Ла Лиги, которые заключили контракт на проведение матчей примеры в Северной Америке.

«Переговоры продолжаются. Исследуется возможность проведения финала Лиги чемпионов в Нью-Йорке», – рассказал Роурес.

Ранее президент УЕФА Александер Чеферин пообещал, что матчи Лиги чемпионов до 2024 года будут проходить в Европе.

Фото: Global Look Press

Источник:  As

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Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

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