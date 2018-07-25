УЕФА условно дисквалифицировал «Марсель» в еврокубках на 2 года

УЕФА вынес решение по санкциям в отношении «Марселя» из-за поведения болельщиков клуба на матчах прошлого сезона в Лиге Европы.

Клубу назначили условную дисквалификацию сроком на два ближайших сезона. «Марсель» будет исключен из еврокубков в случае нарушений.

Следующий домашний матч в еврокубках «Марсель» проведет без зрителей. В домашнем матче после дисквалификации арены некоторые сектора «Велодрома» будут частично закрыты.

«Марсель» также оштрафован на 100 тысяч евро. Клуб, помимо этого, обязали возместить ущерб «Лиону» за поведение фанатов на финальном матче Лиги Европы.

Фото: Global Look Press

Источник: официальный сайт УЕФА