УЕФА расследует слова Серхио Рамоса о том, что он умышленно получил желтую карточку в игре с «Аяксом»

УЕФА начал дисциплинарное расследование касательно высказываний защитника «Реала» Серхио Рамоса после первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Аякса» (2:1). 32-летний игрок намекнул, что умышленно получил желтую карточку на 89-й минуте (мадридцы забили победный гол на 87-й).

Позже он заявил, что получил предупреждение ненамеренно.

Для защитника это уже третье предупреждение в турнире, и он пропустит ответный матч с амстердамцами в Мадриде.

Также по итогам матча обоим клубам выдвинуты обвинения. «Аяксу» за то, что болельщики бросали на поле посторонние предметы, использовали пиротехнику и демонстрировали запрещенные баннеры. «Реалу» – за использование фанатами пиротехники.

Фото: Global Look Press

Источник: официальный сайт УЕФА