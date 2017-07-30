УЕФА проверит «Манчестер Сити» на предмет соблюдения финансового фэйр-плей

«Манчестер Сити» вернулся в список команд, подлежащих проверке сотрудниками УЕФА на предмет соблюдения финансового фэйр-плей. Этим летом клуб потратил 220 миллионов фунтов на приобретение новых игроков.

В 2014 году «Сити», как и «ПСЖ», был наказан за нарушение правил безубыточности ограничением трансферного бюджета до 60 миллионов евро и заявки на Лигу чемпионов до 21 игрока. УЕФА допускает предоставление некоторых послаблений, но не клубам, которые подвергались санкциям в течение трех последних лет. По правилам УЕФА убытки клубов не могут превышать 30 миллионов евро за три последних года.

Расходы «Манчестер Сити» могут еще вырасти, если будут подписаны форвард «Арсенала» Алексис Санчес или нападающий «Монако» Килиан Мбаппе. По итогам сезона-2015/16 клуб объявил о рекордных доходах в размере 391,8 миллиона фунтов, а прибыль составила 20,5 миллиона. Прошлым летом английская команда потратила более 170 миллионов фунтов на трансферы.

Напомним, что УЕФА следит и за «ПСЖ», который готов выкупить Неймара у «Барселоны» за 222 миллиона евро.

Фото: Global Look Press

Источник: The Telegraph