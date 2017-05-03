УЕФА протестирует новую систему послематчевых пенальти

УЕФА протестирует новую систему пробития послематчевых пенальти на чемпионатах Европы среди юношей и девушек (U-17). Соревнования стартовали на этой неделе в Хорватии и Чехии соответственно.

Система получила название ABBA. Она подразумевает исполнение пенальти не по очереди, как ранее. После первого пенальти вторая команда наносит два удара подряд, затем первая также два подряд. И так далее. При этом количество ударов со стороны каждой команды в послематчевой серии пенальти по-прежнему будет равняться пяти.

Отмечается, что такая система должна снизить психологическую нагрузку на исполнителей одиннадцатиметровых. Сейчас в УЕФА недовольны тем, что 60 процентов серий пенальти остаются за командами, выполняющими удар первыми.

Фото: Global Look Press

Источник: