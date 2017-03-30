УЕФА предварительно отправила Россию и Украину во второй дивизион Лиги наций

УЕФА распределила предварительный состав участников в различных дивизионах Лиги Наций. Рейтинг составлялся на основе данных европейских сборных от 26 марта.

Национальная команда России угодила в дивизион B, где встретится с Украиной. Также в данном дивизионе сыграют Ирландия, Австрия, Швеция, Словакия, Уэльс, Нидерланды, Северная Ирландия, Чехия, Турция и Венгрия. Остальные группы турнира выглядят следующим образом:

Дивизион A: Германия, Франция, Португалия, Бельгия, Испания, Англия, Швейцария, Италия, Хорватия, Польша, Исландия, Босния и Герцеговина.

Дивизион C: Греция, Румыния, Словения, Израиль, Сербия, Дания, Болгария, Албания, Шотландия, Черногория, Норвегия, Литва, Азербайджан, Кипр, Армения.

Дивизион D: Эстония, Финляндия, Беларусь, Грузия, Фарерские острова, Латвия, Македония, Казахстан, Молдавия, Люксембург, Лихтенштейн, Косово, Мальта, Андорра, Сан-Марино, Гибралтар.

Лига Наций УЕФА придумана в качестве замены товарищеских матчей, победители каждой из четырех дивизионов будет квалифицированы на чемпионат Европы. Окончательное распределение сборных по дивизионам пройдет в ноябре, а первые игры турнира пройдут осенью 2018 года.

Фото: Global Look Press

Источник: Официальный сайт УЕФА