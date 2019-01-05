УЕФА подтвердил возможность отстранения «Манчестер Сити» от еврокубков, «Челси» отказался от покупки Гонсало Игуаина. Главные новости дня

Автор: Еженедельник «Футбол. Хоккей» 0

Гонсало Игуаин

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 4 января.

1. УЕФА подтвердил возможность отстранения «Манчестер Сити» от еврокубков

Клуб обвиняют в нарушении финансового фэйр-плей.

2. «Ростов» арендовал у «Зенита» Ивана Новосельцева

Первую половину сезона игрок провел в аренде в «Анжи».

3. «Челси» отказался от покупки Игуаина

Лондонский клуб отказался от покупки из-за сложностей оформления трансфера.

4. «Милан» объявил о покупке Лукаса Пакеты

Полузащитник «Фламенго» подписал с «россонери» пятилетний контракт.

5. Доминик Соланке перешел в «Борнмут»

Молодой форвард не сумел закрепиться в «Ливерпуле».

6. «ПСЖ» предложил 150 млн евро за Френки Де Йонга и Маттейса де Лигта

Парижане захотели купить сразу двух восходящих звезд «Аякса».

7. 5 января. 22:45. Видеотрансляция матча «Уэска» — «Бетис»

Смотрите матч 18-го тура испанской Ла Лиги на сайте еженедельника «Футбол».

Фото: Global Look Press

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