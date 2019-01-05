УЕФА подтвердил возможность отстранения «Манчестер Сити» от еврокубков, «Челси» отказался от покупки Гонсало Игуаина. Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 4 января.
1. УЕФА подтвердил возможность отстранения «Манчестер Сити» от еврокубков
Клуб обвиняют в нарушении финансового фэйр-плей.
2. «Ростов» арендовал у «Зенита» Ивана Новосельцева
Первую половину сезона игрок провел в аренде в «Анжи».
3. «Челси» отказался от покупки Игуаина
Лондонский клуб отказался от покупки из-за сложностей оформления трансфера.
4. «Милан» объявил о покупке Лукаса Пакеты
Полузащитник «Фламенго» подписал с «россонери» пятилетний контракт.
5. Доминик Соланке перешел в «Борнмут»
Молодой форвард не сумел закрепиться в «Ливерпуле».
6. «ПСЖ» предложил 150 млн евро за Френки Де Йонга и Маттейса де Лигта
Парижане захотели купить сразу двух восходящих звезд «Аякса».
7. 5 января. 22:45. Видеотрансляция матча «Уэска» — «Бетис»
Смотрите матч 18-го тура испанской Ла Лиги на сайте еженедельника «Футбол».
Фото: Global Look Press