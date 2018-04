УЕФА подозревает «ПСЖ» в завышении данных о спонсорских доходах

УЕФА расследует возможные нарушения в спонсорских сделках «ПСЖ». Сообщают английские СМИ.

Парижский клуб подозревается в том, что предоставлял завышенные данные о спонсорских доходах в размере € 200 млн. Эти деньги были инвестированы прошлым летом в трансферы Неймара из «Барселоны» и Килиана Мбаппе из «Монако». УЕФА нанял компанию Octagon для проведения проверки спонсорских сделок «ПСЖ».

Сообщается, что, если нарушения правил финансового фэйр-плей будут подтверждены, французскому клубу грозит большой штраф или отстранение от участия в Лиге чемпионов.

Фото: Global Look Press

Источник: The Financial Times