УЕФА подозревает «ПСЖ» в завышении данных о спонсорских доходах

УЕФА расследует возможные нарушения в спонсорских сделках «ПСЖ». Сообщают английские СМИ.
Парижский клуб подозревается в том, что предоставлял завышенные данные о спонсорских доходах в размере € 200 млн. Эти деньги были инвестированы прошлым летом в трансферы Неймара из «Барселоны» и Килиана Мбаппе из «Монако». УЕФА нанял компанию Octagon для проведения проверки спонсорских сделок «ПСЖ».
Сообщается, что, если нарушения правил финансового фэйр-плей будут подтверждены, французскому клубу грозит большой штраф или отстранение от участия в Лиге чемпионов.
Фото: Global Look Press
Источник: The Financial Times