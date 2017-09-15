УЕФА открыл дисциплинарное дело против «Шахтера»

Союз европейских футбольных ассоциаций открыл дисциплинарное дело в отношении «Шахтера». Рассматривается инциндент в матче первого тура Лиги чемпионов с «Наполи».

Дисциплинарное дело в отношении донецкого клуба открыто по причине зажженных файеров на трибунах. В то же время о каких-либо нарушениях со стороны «Наполи» и его болельщиков речь не идет.

Дисциплинарный комитет УЕФА рассмотрит это дело 19 октября. Матч между «Шахтером» и «Наполи» завершился победой украинского клуба со счётом 2:1.

Фото: Global Look Press

Источник: Официальный сайт УЕФА

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»