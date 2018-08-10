УЕФА открыл дисциплинарное дело против ПАОКа

Союз европейских футбольных ассоциаций сегодня открыл дисциплинарное дело в отношении ПАОКа. После первого матча третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов греческий клуб выиграл у московского «Спартака» со счетом 3:2.

Клубу из Салоников вменяют использование болельщиками лазерной указки болельщиками команды во время матча, а также блокировку лестничных проходов на стадионе «Тумба». Рассмотрение данного дела запланировано на 23 августа.

Ответная игра состоится в Москве 14 августа на стадионе «Открытие Арена». Начало встречи запланировано на 20:30 по московскому времени.

Фото: Global Look Press

Источник: официальный сайт УЕФА