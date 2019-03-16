УЕФА открыл дело в отношении «Зенита»

УЕФА объявил об открытии дела в отношении «Зенита» по итогам матча с мадридским «Вильярреалом» в 1/8 финала Лиги Европы. Матч прошел 15 марта на стадионе «Керамика» в Вильярреале и завершился победой испанцев со счетом 2:1.

Дисциплинарный УЕФА вынесет вердикт по итогам рассмотрения дела 16 мая. Российский клуб обвиняется в актах вандализма, совершенных болельщиками «Зенита» во время матча.

Первая игра, состоявшаяся в Санкт-Петербурге 7 марта, завершилась со счетом 3:1 в пользу испанского клуба. По итогам двух матчей в четвертьфинал Лиги Европы вышел «Вильярреал», а «Зенит» покинул турнир.

В текущем розыгрыше Лиги Европы это первое дело в отношении «Зенита».

Фото: Global Look Press

Источник: Официальный сайт УЕФА