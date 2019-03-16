УЕФА открыл дело в отношении «Зенита», Криштиану Роналду могут дисквалифицировать на матчи 1/4 финала ЛЧ, Нголо Канте интересен «Ювентусу». Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 16 марта.

1. Премьер-лига. 20-й тур. «Арсенал» уверенно победил «Енисей», «Рубин» проиграл дома «Ростову», ЦСКА одолел «Урал», «Оренбург» победил «Динамо»

2. Нголо Канте интересен «Ювентусу»

Сумма трансфера Канте близка к 100 миллионам евро.

3. Криштиану Роналду могут дисквалифицировать на матчи четвертьфиналов ЛЧ

Такое наказание может последовать из-за неприличного жеста во время ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Атлетико» (3:0).

4. Алешандре Пато расторгнул контракт с «Тяньцзинь Цюаньцзянь»

29-летний футболист играл там с 2017 года.

5. УЕФА открыл дело в отношении «Зенита»

Помимо этого со стороны УЕФА могут быть применены санкции в отношении «Баварии»

6. 17 марта. 22:35. Видеотрансляция матча «Бетис» — «Барселона»

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Фото: Global Look Press

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