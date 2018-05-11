УЕФА открыл дело в отношении Джанлуиджи Буффона из-за высказываний об арбитре

Автор: Рамис Ахмадуллин 1

УЕФА открыл дисциплинарное дело в отношении вратаря «Ювентуса» Джанлуиджи Буффона. Дело голкипера будет рассмотрено дисциплинарным комитетом 31 мая.

УЕФА открыл дисциплинарное дело в отношении вратаря «Ювентуса» Джанлуиджи Буффона.

40-летнему голкиперу грозит наказание за красную карточку и его высказывания в адрес арбитра Майкла Оливера после ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов с «Реалом» (3:1).

В концовке той игры рефери назначил в ворота туринцев пенальти, который реализовал Криштиану Роналду, и удалил Буффона за споры.

По завершении матча итальянец раскритиковал арбитра, заявив, что у него «мусорный бак вместо сердца». Позже он отказался принести извинения.

Дело Буффона будет рассмотрено дисциплинарным комитетом УЕФА 31 мая.

Буффон по окончании этого сезона может завершить карьеру.

Фото: Global Look Press
Источник: Официальный сайт УЕФА

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One thought on “УЕФА открыл дело в отношении Джанлуиджи Буффона из-за высказываний об арбитре

  1. Буффон не заслужил ни æтого пенальти в свои ворота, ни удаления. А этот судьишка вор. Джиджи знай, ты великий. Тебя запомнят на долгие десятилетия. А про этого клоуна в черном, через пару лет все забудут…

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