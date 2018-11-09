УЕФА открыл дело после игры «Спартак» – «Рейнджерс». Россияне могут провести матч с «Рапидом» без зрителей

Автор: Евгений Морозов 0

Лига Европы. 4 тур. «Спартак» — «Глазго Рейнджерс» — 4:3. Москва. «Открытие Арена». 8 ноября 2018 г.

Ранее стало известно, что «Спартак» из-за поведения болельщиков на матче четвертого тура группового этапа Лиги Европы против «Рейнджерс» (4:3) может сыграть следующий домашний поединок соревнования без зрителей. Ситуация получила официальное продолжение.

УЕФА открыл дисциплинарное дело в отношении красно-белых. Фанаты россиян использовали пиротехнику, бросали посторонние предметы на поле.

По ходу встречи судье приходилось останавливать игру из-за задымления чаши стадиона.

Фото: Сергей Дроняев
Источник: УЕФА

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Евгений Морозов

Автор еженедельника «Футбол»

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