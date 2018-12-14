УЕФА оштрафовал «Милан» на 12 млн евро и ограничил заявку в еврокубках за нарушение ФФП

УЕФА объявил о санкциях в отношении «Милана» за нарушение правил финансового фэйр-плей. Клуб не получит причитавшиеся ему 12 миллионов евро призовых за участие в Лиге Европы в текущем сезоне.

Заявка «Милана» на следующие два еврокубковых сезона будет ограничена – не более 21 футболиста.

Также «Милан» до 30 июня 2021 года должен стать безубыточным. В противном случае он будет отстранен от участия в еврокубках в сезонах-2022/23 и 2023/24.

Ранее сообщалось, что «Милан» могут оштрафовать на 20 миллионов евро и отстранить от еврокубков уже в этом сезоне.

Напомним, что «Милан» в июне был отстранен от Лиги Европы за нарушение ФФП, но в июле Спортивный арбитражный суд (CAS) отменил это решение.

«Милан» набрал 10 очков в группе и не вышел в плей-офф, пропустив вперед «Бетис» и «Олимпиакос».

Фото: Global Look Press

Источник: официальный сайт УЕФА