УЕФА обвинил ВАДА в ошибочном отстранении Мамаду Сако от выступлений в прошлом году

УЕФА возложил на ВАДА ответственность за ошибочное отстранение французского защитника «Ливерпуля» Мамаду Сако. Напомним, футболиста обвинили в использовании допинга.

Сако пропустил полуфинал и финал Лиги Европы сезона-2015/16 против «Вильярреала» и «Севильи», а также Евро-2016 в связи с отстранением от футбола на 30 дней за найденное у него в организме вещество — хигенамин. Позднее выяснилось, что он не входит в списки запрещённых веществ.

Несмотря на это, «Ливерпуль» посчитал недопустимым приём каких бы то ни было веществ без уведомления клуба, что привело к конфликту Сако с Юргеном Клоппом и выставлению игрока на трансфер. В настоящее время он находится в аренде в «Кристал Пэлас».

Фото: Global Look Press

Источник: The Telegraph