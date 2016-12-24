УЕФА назвал символическую сборную игроков-открытий Лиги чемпионов по итогам года

УЕФА составил символическую сборную из игроков, ставших открытиями Лиги чемпионов в 2016 году. В символическую сборную вошли представители семи клубов.

Редакция UEFA.com выбрала символическую сборную игроков-открытий Лиги чемпионов УЕФА по итогам 2016 года.

Вратарь: Альфонс Ареола («Пари Сен-Жермен»);

Защитники: Серхи Роберто («Барселона»), Самюэль Юмтити («Барселона»), Виктор Нильссон-Линделеф («Бенфика»); Полузащитники: Тома Лемар («Монако»), Йосуа Киммих («Бавария»), Ренату Саншеш («Бавария»), Рафаэл Геррейру («Боруссия» Дортмунд); Нападающие: Кристиан Пулишич («Боруссия» Дортмунд), Андре Силва («Порту»), Усман Дембеле («Боруссия» Дортмунд); Тренер: Зинедин Зидан («Реал» Мадрид). Фото: Официальный сайт УЕФА

Источник: Официальный сайт УЕФА