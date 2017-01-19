УЕФА наказал болельщиков «Спарты» закрытием гостевого сектора на матч 1/16 финала Лиги Европы с «Ростовом»

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Пражская «Спарта» наказана УЕФА за поведение болельщиков в матче группового этапа Лиги Европы с миланским «Интером». Об этом сообщается на официальном сайте чешской команды.

Сегодня дисциплинарный комитет организации рассматривал дело от 8 декабря 2016 года. Тогда между болельщиками «Спарты» и «Интера» произошло массовое столкновение. По итогам заседания было решено наказать пражский клуб закрытием гостевого сектора на матч первого раунда плей-офф с «Ростовом», а также штрафом в 45 тысяч евро.

Напомним, первый матч 1/16 финала состоится 16 февраля в Ростове-на-Дону, начало встречи — в 21:00 по московскому времени. Ответная игра пройдет 24 февраля в Праге.

Фото: Global Look Press

Источник: Официальный сайт ФК «Спарта»