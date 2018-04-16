УЕФА начинает расследование против ЦСКА, Буффона заставляют извиниться, сборная России обновила антирекорд. Главные истории недели

Еженедельник «Футбол» вспоминает главные футбольные истории за прошедшую неделю.

Буффона заставляют извиниться перед судьей

Было бы за что

Карьера Джиджи Буффона идеальна во всех планах. Он много раз побеждал в Серии А, поставил весь мир на колени вместе со сборной Италии на ЧМ-2006, его уважают болельщики по всему миру, и многие из них сильно желали Буффону покорения ЛЧ до завершения карьеры.

Еще до начала этого сезона в прессе промелькнула информация: Джиджи уйдет из футбола. Похоже, арбитр ответного матча «Реала» и «Ювентуса» Майкл Оливер решил приблизить момент расставания. В конце встречи Оливер назначил весьма спорный пенальти ворота Турина и из-за этого услышал от Буффона много интересного в свой адрес. Журналистам La Gazzetta dello Sport удалось расшифровать некоторые фразы Буффона, за счет этого и определили их главный посыл: «Чтоб ты об…ся». Кажется, такими словами баттлят друг друга в детском садике, а не в четвертьфинальном матче Лиге чемпионов.

Сейчас мир разделился на две части. Одни оскорблены поведением Оливера и считают, что судья смазал завершение карьеры Буффона. Другие обвиняют Джиджи в излишней эмоциональности, просят извиниться перед арбитром и считают, что нужно уже заканчивать с профессиональным футболом, чтобы не навредить себе. «Это важный вопрос – найти подходящее время для завершения карьеры. Возможно, Буффон уже не был бы участником этого матча в Мадриде и невыхода сборной Италии на чемпионат мира, если бы не был одержим рекордами и мечтой о победе в Лиге чемпионов», — говорит Оливер Кан. Как бы кто ни думал, Буффон провел очень достойную карьеру. И жалко, что ушастый кубок так и не покорился великому вратарю.

Сборная России опустилась на 66-е место

Это ее новый антирекорд в рейтинге ФИФА

Команда Станислава Черчесова скатилась еще больше в рейтинге ФИФА. Теперь сборная России со своими 493 очками обитает там, где темно, сыро, а в спину дышат проходимцы из Мали, Кот-д’Ивуара и Гвинеи. Ранее нашим худшим результатом была 65-я строчка. Видимо, сейчас сборная решила действовать по принципу обновления результатов.

Ранее национальная команда располагалась на 63-м месте. Однако в марте сборная России провела две контрольные встречи, забив в них лишь один мяч: бразильцам мы проиграли со счетом 0:3, французам уступили – 1:3. Видимо, из-за этих неутешительных результатов и последовало понижение в рейтинге.

Интересно, возможно ли упасть еще ниже: очень скоро нашей сборной предстоят товарищеские матчи против австрийцев и Турции. Дальше – домашний чемпионат мира, в котором некоторые также ожидают провала команды Станислава Черчесова. А там игры против Уругвая, Египта и Саудовской Аравии. Пока все эти рейтинги сборных ничего не значат для сборной России. На жеребьевке ЧМ-2018 она и так была в первой корзине как хозяйка турнира. А вновь на них посмотрят только перед жеребьевкой отборочного турнира Евро-2020, которая состоится 2 декабря 2018 года. «Конечно, я люблю футбол! Уверен, что чемпионат мира-2018 может войти в топ за всю историю турнира, Россия все организует великолепно, а я в свою очередь посмотрю много отличных матчей по телевизору. За кого буду болеть? За Россию, конечно!», — делится мнением перед предстоящим чемпионатом мира Олимпийский чемпион Пхенчхана-2018 Йоханнес Бо. Кажется, Бо будет одним из немногих болельщиков России, которые реально верят в ее успех.

Англичане вновь обвиняют российских фанатов в расизме

УЕФА начинает расследование

«Россия» и «расизм» – слова уже почти однокоренные. По крайней мере, для англичан. После матча 1/4 финала ЦСКА – «Арсенал» ЛЕ Reuters опубликовало материал о проявлениях расизма в Москве. Фотоагентство опирается на рассказ своего фотографа Григория Дукора. По его словам, фанаты хозяев ухали в адрес темнокожих игроков «Арсенала» трижды.

В первый раз – когда Дэнни Уэлбек и Алекс Ивоби оказались у фанатской трибуны ЦСКА, после того когда мяч ушел в аут. Затем на 75-й минуте, после гола в исполнении Уэлбека. Отмечая забитый мяч, Дэнни пробежал мимо фан-сектора ЦСКА. Фотограф уверяет, что слышал уханье и после финального свистка. Российские фанаты «проводили» одного из запасных игроков «Арсенала», который не вышел на поле и остался в запасе. Фотограф не смог опознать игрока, но то, что он был темнокожим, заметил. Самое интересное, что на ТВ-картинке никаких уханий или каких-либо расистских оскорблений в эти моменты не слышно. Представители УЕФА также не заметили случаев проявления расизма, но просят любые доказательства присылать им.

Это уже не первый раз, когда англичане обвиняют армейских болельщиков в нетерпимости. Осенью 2013 года УЕФА закрыл «фанатку» ЦСКА на «Арене Химки» в ЛЧ из-за уханья в адрес Яя Туре. Также у армейцев регулярно находят ультраправую символику. Такое случалось в матче с «Викторией» и «Ромой». Европейский союз наказал ЦСКА проведением домашнего матча без зрителей и штрафом в размере 50 тысяч евро. Повторение истории произошло спустя год в Риме, когда на «Стадио Олимпико» армейцы забросали сектор «Ромы» файерами и демонстрировали неонацистскую символику. Оставшиеся матчи ЦСКА в ЛЧ прошли без армейских болельщиков.

Пеле не приедет в Россию

Здоровья легенде футбола

Легендарный Пеле не сможет посетить чемпионат мира по футболу в России, который пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Единственному в истории трехкратному обладателю Кубка мира сейчас 77 лет, и в начале апреля он получил травму спины. Это не позволило ему посетить презентацию кубка Лиги Кариока, послом которой он является. Тем не менее легендарный бразилец готов прокомментировать матчи чемпионата мира для бразильского телевидения.

Со здоровьем у Короля футбола в последнее время неважно. В 2012 году Пеле потребовалось хирургическое вмешательство для решения проблем с остеохондрозом. Однако операция дала осложнения. А в 2016-м бразилец не смог принять участие в открытии Олимпиады в Рио-де-Жанейро. Пеле отказался зажигать олимпийский огонь, вновь сославшись на проблемы со здоровьем. А на жеребьевке ЧМ-2018 в Кремля Пеле появился в инвалидном кресле, и его телохранители даже запрещали фотографировать легенду в таком виде.

К России у Пеле особые чувства. «Кажется, я был в России шесть или семь раз – сбился со счета. Впервые это произошло в 1965 году. Помню голы в ворота сборной СССР, ведь я футболист. Очень приятные воспоминания. Вообще, у России и Бразилии хорошие связи. Не знаю почему, ведь мы так далеко друг от друга географически, но и в футболе, и в других сферах наши позиции, взгляды достаточно близки», — говорил легенда футбола. В 17-летнем возрасте бразилец принял участие в своем первом чемпионате мира. В Швеции форвард дебютировал в матче против сборной СССР (Бразилия выиграла — 2:0). В составе национальной команды за все годы Эдсон Арантис ду Насименту (Пеле) провел 92 матча и забил 77 мячей. Он является рекордсменом по числу выигранных в качестве игрока чемпионатов мира (1958, 1962, 1970), Международная федерация футбола признала Пеле лучшим футболистом ХХ века.

Подготовили: Юрий Алеманов, Илья Егоров

Фото: Global Look Press

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