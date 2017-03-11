УЕФА может понизить Дениза Айтекина до Лиги Европы и навсегда отстранить от важных матчей

Автор: Лидия Дидык 0 Comments

Айтекин

УЕФА рассматривает возможность серьeзного наказания рефери Дениза Айтекина. Работа судьи на матче «Барселона» — «ПСЖ» вызвала шквал критики со стороны футбольного мира .

Ранее сообщалось, что он будет отстранeн от матчей Лиги чемпионов до конца сезона. УЕФА может вынести и более серьeзное наказание. Судьбу рефери решает коллегия судей, которую возглавляет Пьерлуиджи Коллина.

Айтекину также может грозить пожизненное отстранение от работы в важных матчах, понижение до Лиги Европы и даже запрет на обслуживание еврокубковых поединков. Напомним, матч «Барселоны» и «ПСЖ» вызвал скандал в футбольном сообществе. Французский клуб, выиграв первый матч со счетом 4:0, пропустил в ответной игре в Испании 6 мячей. Айтекин поставил в ворота гостей два пенальти, но не заметил нарушений правил со стороны хозяев поля.

 

Фото: Global Look Press
Источник: Sportowe fakty

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Лидия Дидык
Лидия Дидык
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