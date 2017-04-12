УЕФА: «Меры безопасности на матчах Лиги чемпионов в среду будут усилены»

В УЕФА заявили о повышении мер безопасности на сегодняшних матчах 1/4 финала Лиги чемпионов. Причиной стало происшествие в Дортмунде.

«После инцидента прошлой ночью в Дортмунде УЕФА в сотрудничестве с полицией, службами безопасности, руководствами стадионов и клубов пересматривает меры безопасности для сегодняшних матчей. Процедуры обеспечения безопасности будут повышаться, где это необходимо.

Несмотря на отсутствие какой-либо конкретной информации о какой-либо угрозе для сегодняшних матчей, мы хотели бы заверить команды, официальных лиц и болельщиков в том, что УЕФА всегда настаивает на самых высоких стандартах организации охраны и безопасности на футбольных матчах и что безопасность всех присутствующих на матчах, проводимых под эгидой УЕФА, является нашим высшим приоритетом», – отметили в пресс-службе УЕФА.

Фото: Global Look Press

Источник: Чемпионат